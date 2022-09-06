Жительницу Новой Москвы застрелили за выгул собаки без намордника

Преступник скрылся

В Новой Москве застрелена 49-летняя местная жительница. Всё произошло вблизи деревни Троица накануне вечером. Муж с женой выгуливали собаку, в это время у них возник конфликт с прохожим, якобы из-за отсутствия намордника у животного. Неизвестный выстрелил в голову женщине, после чего скрылся. От полученной травмы она скончалась на месте. По некоторым данным, обыски уже прошли в квартире убитой. Возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лицо, причастное к совершению преступления. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели. Расследование продолжается", - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Российской Федерации.

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