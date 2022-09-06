Собянин: Открыто движение по путепроводу над МКАД на пересечении с ул. Верхние Поля

Мост улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч жителей

В Москве сегодня открыто движение по путепроводу над МКАДом. На пересечении с улицей Верхние Поля. Строительство завершено на год раньше запланированного срока. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, это значительно увеличит пропускную способность всего юго-восточного участка кольцевой дороги и улучшит транспортное обслуживание более 700 тысяч жителей.

Многие автовладельцы по привычке не решаются поехать сразу прямо. Не верят, что движение по новому путепроводу открылось так быстро. Всё потому, что строительные работы завершены досрочно. И уже сегодня утром по мосту на пересечение улицы Верхние Поля и МКАД проследовали первые машины.

Реконструировать этот путепровод планировали 19 месяцев. Но 1,5 года неудобств показались слишком долгими, поэтому решили пойти на крайние меры - перекрыть движение полностью, снести старый мост и на его месте всего за 8 месяцев поставить новый. Шире и длиннее прежнего. В результате такой решительный шаг в кратчайшие сроки улучшил транспортную доступность пяти районов Москвы.

Этот, казалось бы, небольшой мост улучшает транспортную доступность более 700 тысяч человек, живущих в соседних районах Москвы и области. Кроме того, рядом крупный ярмарочный комплекс "Садовод" с одной стороны московской кольцевой, и большой торговый центр с другой, куда также ежедневно приезжают за покупками тысячи людей.

"Путепровод стал длиннее на 12 метров. У него сейчас под пролётом, где мы стоим, будет дублёр МКАДа. Этот дублёр позволит разгрузить МКАД и на рынок "Садовод" будет заезд безпробочным", - говорит Игорь Комаров, замгенерального директора компании-подрядчика.

Завершить строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Капотня планируется через год. Помимо нового моста появится в общей сложности ещё 15 километров дорог, треть из которых приходится на эстакады-съезды. Пешеходы никак не будут пересекаться с автомобильным потоком. В рамках проекта построят 2 подземных и один надземный переходы.

"Реконструкция путепровода реализована в рамках крупного дорожного проекта в этом районе. Мы меняем фиксированную "клеверную" развязку на современную, с направленными съездами. Теперь автомобилисты должны выезжать с Южной Рокады в сторону Новогорьевского и Новорязанского шоссе", - написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Рядом с новой развязкой появится настоящий лес. После завершения строительства вокруг высадят чуть менее 5000 тысяч деревьев и постелют 12 гектаров газона. Готовность транспортного узла сейчас оценивается почти на треть. И это лишь малая часть из всего того, что в Москве сделано за год.

"В этом году мы уже построили 24 км новых дорог, 10 эстакад и путепроводов. Среди крупных проектов - первая очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, улично-дорожная сеть в административно-деловом центре в Коммунарке, путепровод между Очаково-Матвеевским и проспектом Генерала Дорохова", - написал Собянин.

Полным ходом идёт реконструкция развязки Московской кольцевой с Липецкой улицей. Это почти 10 километров новых дорог, которые обеспечат скоростной выезд на федеральную трассу М-4 "Москва-Дон".

Илья Данильцев, Константин Чурашов и Даниил Егоров, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"