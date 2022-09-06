ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московским электробусам исполнилось четыре года

15:06
  • вторник
  • 06 сентября 2022

В столице создан крупнейший электробусный парк в Европе

Московским электробусам исполнилось четыре года. Первые машины тогда появились в районе ВДНХ. А сейчас их можно встретить почти по всему городу.

В столице создан крупнейший электробусный парк в Европе — более тысячи машин, которые курсируют на 79 экологичных маршрутах. В сутки они перевозят около 400 тысяч пассажиров. Самые востребованные - М16, Т83 и М17. В салонах есть климат контроль, разъёмы для зарядки мобильных телефонов, медиаэкраны.

Есть и всё необходимое для маломобильных пассажиров. В начале лета в Москве появились электробусы российского производства.

"В этом году по поручению мэра города мы объявим новый конкурс на поставку в 2023 и 2024 годах от 1000 до 1300 новых электробусов. Возможно, даже в рамках нашего нынешнего обсуждения с производителями, часть этих электробусов будет уже сочленены, так называемые с гармошкой, которые мы уже тестируем на дорогах Москвы", - сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Электробусы
Электробусы
Электробусы
Электробусы
Электробусы
Электробусы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.