В столице создан крупнейший электробусный парк в Европе

Московским электробусам исполнилось четыре года. Первые машины тогда появились в районе ВДНХ. А сейчас их можно встретить почти по всему городу.

В столице создан крупнейший электробусный парк в Европе — более тысячи машин, которые курсируют на 79 экологичных маршрутах. В сутки они перевозят около 400 тысяч пассажиров. Самые востребованные - М16, Т83 и М17. В салонах есть климат контроль, разъёмы для зарядки мобильных телефонов, медиаэкраны.

Есть и всё необходимое для маломобильных пассажиров. В начале лета в Москве появились электробусы российского производства.

"В этом году по поручению мэра города мы объявим новый конкурс на поставку в 2023 и 2024 годах от 1000 до 1300 новых электробусов. Возможно, даже в рамках нашего нынешнего обсуждения с производителями, часть этих электробусов будет уже сочленены, так называемые с гармошкой, которые мы уже тестируем на дорогах Москвы", - сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

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