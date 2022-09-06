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Минфин назвал глобальную задачу России

14:30
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Стране необходимо взять инициативу в свои руки

Россия как одна из мировых лидеров должна изменить существующую финансовую систему. Такое мнение во вторник, 6 сентября, высказал директор департамента контроля за внешними ограничениями российского Министерства финансов Дмитрий Тимофеев.
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По словам представителя Минфина, после того как западные страны ввели против России санкции, в том числе заморозили ее валютные резервы, использовать доллар при расчетах стало рискованно.

Своими санкциями Запад создал очень важный стимул к изменению финансовой системы, отметил Тимофеев. Процесс не будет легким, однако "это то, куда мы придем", заявил эксперт.

В качестве вероятной альтернативы доллару Тимофеев назвал китайский юань, а также российский рубль, который имеет большое хождение в ЕАЭС. Обороты "рубль – юань" уже превышают долларовые, а Россия стала третьим в мире центром по биржевому клирингу за пределами Китая, цитирует представителя Минфина РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что главная задача сейчас – принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста. Для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного.

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