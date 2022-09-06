Новый завод автозапчастей в Москве наладил импортозамещение

Производство растет

Капот, дверь, крыша. Свыше 150 видов штампованных деталей для более чем 250 тысяч легковых автомобилей в год. Это производственные мощности нового завода в районе Бирюлёво Западное. Основным партнёром может стать завод "Москвич", где скоро начнут производить российские автомобили.

Много лет в этом цехе круглые сутки стоял грохот металла. Девять миллионов штампованных деталей в год для автогигантов. Больше половины использовал "Рено". С его уходом с российского рынка здесь стали думать, что делать, чтобы конвейер не простаивал.

"Мы продолжаем сотрудничество с АвтоВАЗом и ведем переговоры с новой компанией "Москвич", которая, мы надеемся, станет одним из ключевых партнёров по возрождению легендарной марки", - рассказал генеральный директор ООО "ААТ" Зоригто Саханов.

Сердце завода – эта роботизированная линия. Сначала металл тщательно моют специальным маслом. На первом прессе плоский лист приобретает необходимую форму. На втором - отсекают все лишнее. На третьем этапе в детали делают отверстия. На последнем – по необходимости вырезают и загибают сложные контуры. И вот на ленте появилась готовый элемент кузова автомобиля.

"Под каждую деталь пишется своя программа, и она заносится в этот компьютер. Оператор, просто выбирая программу, начинает штамповку, контролирует весь техпроцесс", - отметил заместитель директора по производству ООО "ААТ" Валентин Титкин.

Всего 15 минут уходит на то, чтобы перенастроить конвейер с одной детали на другую, несмотря на то, что процесс этот крайне сложный и трудоемкий.

Эти огромные конструкции весят до 30 тонн каждая, ведь они должны придать листу металла нужную форму. Каждый штамп уникален и подходит только для определенной детали кузова. Капот, дверь, крыша – для них требуется по четыре таких штампа. Поэтому на заводе их больше 500.

Здесь перестали использовать немецкие масла – легко перешли на отечественные. Оборудование из Германии тоже не стало проблемой. "У нас есть необходимый запас запчастей для обслуживания наших линий", - отметил директор по производству ООО "ААТ" Дмитрий Шаппо.

Специалисты имеют компетенции для того, чтобы отремонтировать, чтобы обслуживать и в том числе провести небольшие модернизации оборудования. С территории ЗИЛа в 2021-м предприятие переехало на юг столицы, где ему выделили три с половиной гектара земли. На месте овощебазы появился огромный новый корпус. С расширением площадей завод смог модернизировать производство.

"Впервые в мировой практике специалистам предприятия удалось осуществить релокацию столь масштабного производственного комплекса без остановки производства", - сказал Зоригто Саханов.

Кроме того, столичные власти снизили налог на прибыль и обнулили налог на имущество. На федеральном уровне, через Минпромторг, предприятие сможет получить субсидированные кредиты. Также заводу предоставляют данные по планам промышленности всей страны, чтобы компания выпускала востребованную продукцию.

"Это дало нам реальную возможность смотреть в будущее более уверенно", - сказал Алексей Комиссаров.

Сюда уже обратились авиастроители и производители бытовой техники: готовы брать запчасти. Возрождение "Москвича" в столице вообще может вернуть предприятию работу в три смены. Поэтому в планах компании расширять мощности. Уже в следующем году на заводе должны появиться сварочная и вальцовочная линии.

Иван Колесников, Валерий Белинский, Сергей Долгих, Максим Силаев, "ТВ Центр".

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