Арки напротив Третьяковки признали самостроем и снесли

Они простояли 35 лет

В Лаврушинском переулке начали сносить архитектурные арки, установленные напротив Третьяковской галереи. Их признали самостроем.

Площадку сейчас огородили. Арт-объект только кажется небольшим. Убрать его за один день невозможно. Накануне демонтировали первую часть, сегодня работы продолжились.

Конструкция с фонарями появились рядом с Третьяковкой в конце 80-х годов минувшего века. Со временем арки обветшали и представляли собой весьма унылое зрелище. К тому же выяснилось, что 35 лет назад эту постройку никто не согласовывал.

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