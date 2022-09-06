ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Арки напротив Третьяковки признали самостроем и снесли

15:09
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Они простояли 35 лет

В Лаврушинском переулке начали сносить архитектурные арки, установленные напротив Третьяковской галереи. Их признали самостроем.

Площадку сейчас огородили. Арт-объект только кажется небольшим. Убрать его за один день невозможно. Накануне демонтировали первую часть, сегодня работы продолжились.

Конструкция с фонарями появились рядом с Третьяковкой в конце 80-х годов минувшего века. Со временем арки обветшали и представляли собой весьма унылое зрелище. К тому же выяснилось, что 35 лет назад эту постройку никто не согласовывал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Демонтаж декоративных арок в Лаврушинском переулке
Демонтаж декоративных арок в Лаврушинском переулке
ГН СНОС АРОК У ТРЕТЬЯКОВКИ
ГН СНОС АРОК У ТРЕТЬЯКОВКИ
Демонтаж декоративных арок в Лаврушинском переулке
Демонтаж декоративных арок в Лаврушинском переулке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.