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"Театр Луны" раскрыл планы на новый сезон

15:13
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Зрителей ждут премьеры: "Человек-амфибия" и "Иванов"

"Театр Луны" на Малой Ордынке открыл юбилейный - 30-й сезон. Уже с новым художественным руководителем.
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Евгений Герасимов сменил на посту основателя театра Сергея Проханова. Художественный руководитель рассказал о планах на ближайший сезон. Среди премьер: музыкальный спектакль "Человек-амфибия" и чеховский "Иванов".

На сцене останутся и постановки, которые зрители уже знают и любят. Но новый худрук собирается их немного обновить, сообщает "ТВ Центр".

"Мы начинаем новые спектакли: и Чехов, и Островский, и современные пьесы, но начнем мы с Пиаф. У нас очень поющая труппа, и у нас многие могли бы сыграть Пиаф, играть будет великолепная Зайцева, которая вернется специально на эту роль", - рассказал Евгений Герасимов.

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