Раненую медведицу с острова Диксон доставили в Москву

Ей будет оказана вся необходимая помощь

Раненую белую медведицу, которую в минувшую субботу обнаружили в Красноярском крае, во вторник привезли в Москву. Человек жестоко обошёлся с животным. Следы от пуль по всему телу. Исполосованные ножом лапы. За помощью обратились в Московский зоопарк. Его специалисты отреагировали моментально и вылетели на место.

Состояние стабильно тяжелое. Но уже вернулся аппетит, и даже интерес к происходящему. Белая медведица перенесла два сложных перелёта - с острова Диксон в Норильск, а из Норильска - в Москву. Еще третьего сентября её, раненную и совершенно обессиленную, обнаружили местные жители недалеко от посёлка. Животное редкое, краснокнижное, популяция постоянно сокращается, а значит - надо немедленно спасать.

"Сотрудники Росприроднадзора выехали на место и обнаружили медведя с признаками огнестрельного ранения. Я не буду давать оценку законности такого поведения человека. Возможно, животное было агрессивно, с этим разберутся правоохранительные органы, это не дело Росприроднадзора, наша задача - быстро оформить документы, если животное можно спасти", - рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

За помощью уже традиционно обратились в Московский зоопарк. Совсем недавно его сотрудники спасли еще одного белого медведя - с застрявшей в пасти консервной банкой. За операцией тогда следила буквально вся страна. И в этот раз представители Московского зоопарка отреагировали моментально. Вылетели на место. Белую медведицу погрузили в сон. Перевезли на вертолете в Норильск. А потом - уже на самолете в специальной клетке - необычный пассажир отправился в Москву.

Шансы медведицы на выживание все эти дни врачи оценивали по-разному. Сначала говорили - практически никаких. Максимум - лишь один из тысячи! Но бороться за жизнь решили до последнего.

"Медведь был в ужасном состоянии, лежала на спине, задние конечности не двигались, на хлопки она вяло реагировала, но тем не менее признаки жизни подавала", - рассказал директор филиала Московского зоопарка в Великом Устюге Андрей Солодков.

Как выяснилось после обследования, медведица – молодая, ей всего лишь 2-3 года. И она довольно сильная. Сейчас ветеринары считают - шансы спасти есть. В Московском зоопарке для её приема и лечения уже все готово.

"В Московском зоопарке белой медведице необходимо будет сделать рентген, поставить чёткий диагноз и провести необходимые операции. А после этого уже разработать дорожную карту по её восстановлению", - пояснила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В Москве, в аэропорту, белая медведица уже вполне пришла в себя и даже демонстрировала - клетка её совершенно не устраивает. Вот вылечится - и на свободу!

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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