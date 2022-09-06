ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Испания назвала сроки решения ЕС по потолку цен на российский газ

14:41
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Обсуждение этой темы в Евросоюзе продолжается

Министры энергетики стран Евросоюза могут на неделе, начавшейся 5 сентября, принять решение по вопросу введения потолка цен на российский газ. Об этом рассказала министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера.
"Семерка" вводит потолок цен на российскую нефть. Главное

Испанский министр сочла возможной реализацию обсуждаемой меры в отношении поставок газа из России, однако признала трудности в ее повсеместном использовании.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергоресурсы. Рибера выразила мнение, что дебаты будут важными, поскольку помогут "задать Европейской комиссии направление" работы над потолком цен на российский газ, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее западные СМИ сообщили, что Еврокомиссия предложила государствам — членам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Однако оба варианта имеют существенные недостатки и последствия для самой Европы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Газоперегонный узел
Газоперегонный узел
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.