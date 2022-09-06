Испания назвала сроки решения ЕС по потолку цен на российский газ

Обсуждение этой темы в Евросоюзе продолжается

Министры энергетики стран Евросоюза могут на неделе, начавшейся 5 сентября, принять решение по вопросу введения потолка цен на российский газ. Об этом рассказала министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера.

Испанский министр сочла возможной реализацию обсуждаемой меры в отношении поставок газа из России, однако признала трудности в ее повсеместном использовании.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергоресурсы. Рибера выразила мнение, что дебаты будут важными, поскольку помогут "задать Европейской комиссии направление" работы над потолком цен на российский газ, сообщает агентство Bloomberg.

Ранее западные СМИ сообщили, что Еврокомиссия предложила государствам — членам Евросоюза два варианта ограничения цен на газ из России. Однако оба варианта имеют существенные недостатки и последствия для самой Европы.

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