Утренний сбой в работе метро объяснили ошибкой подрядной организации

Движение поездов уже восстановили

Движение поездов в Московском метро восстановлено в полном объёме. Утром составы не ходили сразу на нескольких линиях. В частности, на Филёвской ветке, на Большом кольце - между станциями "Каховская" - "Хорошевская", на Арбатско-Покровской линии - от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе", а также на Люблинско-Дмитровской - от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской".

Сбой произошёл из-за подрядной организации, специалисты которой ночью меняли кабель. На станциях скопилось много пассажиров. Пришлось даже запустить бесплатные компенсационные автобусы. Опоздавшим на работу и учёбу выпишут справки.

"Вы можете получить именную справку на бумажном носителе оставив заявку через чат-бот "Александра" или по телефону контакт-центра "Московский транспорт" 3210. Срок подготовки такой справки до трех рабочих дней. Вы получите сообщение о её готовности на электронную почту, забрать справку нужно лично в сервис-окнах или в сервис-центрах "Московский транспорт", - заявила Ульяна Сахарова, сотрудник Информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

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