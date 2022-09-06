"Газпром" перейдет на расчеты в юанях и рублях с Китаем

Эта мера упростит расчеты между странами
"Газпром" и китайская CNPC переводят поставки по газопроводу "Сила Сибири" в рубли и юани.
Соответствующее соглашение уже подписано, передает РИА Новости. Мера позволит упростить расчеты между Россией и Китаем.
"Это упростит проведение расчетов, даст импульс развитию экономики и станет примером другим компаниям", - прокомментировал решение глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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