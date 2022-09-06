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В Москве обсудили подготовку к предстоящим муниципальным выборам

14:55
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Москва к ним готова

Более 10 с половиной тысяч человек будут следить за ходом голосования на предстоящих выборах муниципальных депутатов в Москве. Подготовку к мероприятию, которое пройдет с 9 по 11 сентября, обсудили сегодня на заседании Общественного штаба.

Как было отмечено, все наблюдатели прошли специальные курсы. Количество волонтеров на избирательных участках рассчитано таким образом, чтобы люди могли следить за выборами посменно и круглосуточно.

Кроме того, в столице будет работать приложение "Мобильный наблюдатель". Отлично зарекомендовало себя и дистанционное электронное голосование на портале mos.ru.

"Мы единственный регион в стране, который имеет собственную систему дистанционного электронного голосования, которая в принципе ничем не уступает федеральной системе. Я думаю существование двух систем на территории нашей страны - это даже хорошо с точки зрения конкуренции, а в случае выхода из строя дублирования одной системы другой", - сообщил Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы.

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