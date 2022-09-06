Путин призвал активнее использовать потенциал российских морей

Россия имеет богатейший потенциал в этой области, отметил президент

России необходимо активнее использовать потенциал Черного, Балтийского, Каспийского, Азовского морей. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Президент провел заседание Президиума Государственного Совета, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Глава государства напомнил про богатейший потенциал морей и приморских зон на территории России. Для его использования Путин поручил проработать создание крупных курортов в Приморье, а также возрождения курортной зоны на Каспии, сообщает пресс-служба Кремля.

В августе российское правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года, в который вошли более 65 мероприятий. Он предусматривает комплекс мер государственной поддержки отрасли, особое внимание уделено ее цифровому развитию.

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