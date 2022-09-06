ФРГ признала неспособность в одночасье отказаться от российской энергии

Берлин против полного эмбарго на газ и нефть из России

Германия не сможет за один день отказаться от российской энергии, поэтому не поддерживает тотальный отказ от поставок энергоресурсов из России. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Германский политик напомнила, почему Берлин выступает против полного эмбарго на газ и нефть из России. Германия, по словам Бербок, не хочет повторять ошибки прошлого и давать обещания, которые не сможет сдержать.

Бербок подчеркнула, что германские власти ранее уже признавали неспособность "с одного дня на другой отказаться от ископаемой энергии" из России, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер ранее заявил, что Германия нуждается в российском газе. Политик отметил, что ФРГ недолго продержится в условиях нынешнего энергетического кризиса без энергоресурсов из России.

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