Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Девам стоит сосредоточиться на карьерном росте, а Стрельцов ожидает приятное общение

Овны

Вам сегодня стоит направить усилия на починку отношений с близкими, друзьями или коллегами. Попробуйте понять, простить, обнять или забыть все плохое!

Тельцы

Вам звезды сегодня помогут разложить по полочкам накопившиеся дела на работе. Возможно, стоит пересмотреть расписание или распределение обязанностей с коллегами.

Близнецы

Вы полны творческих замыслов, романтических мечтаний, мыслей о будущих путешествиях. Не стесняйтесь, делайте сегодня смелые шаги к своим целям.

Раки

Звезды поддержат тех, кто решит погасить долги или поменять свои финансовые привычки. Это хороший день для того, чтобы поставить точку в неприятном денежном вопросе.

Львы

Ищите информацию или ответы на вопросы, которые накопились: сегодня найдется все! Не стесняйтесь обращаться за помощью к незнакомым людям.

Девы

Вам звезды настойчиво советуют бросить все силы на зарабатывание денег и карьерный рост. Совсем скоро Меркурий станет ретро, поэтому поторопитесь: двери закрываются!

Весы

Меркурий в вашем знаке сегодня в ладах с другими планетами. А значит, вы будете легки на подъем и успешны в написании текстов, в переговорах с конкурентами.

Скорпионы

Доверьтесь своей интуиции – сегодня она подскажет вам наилучшие выходы из сложных ситуаций. Если пришло время принять решение о переезде или продаже жилья, можно начинать.

Стрельцы

Вас ждет приятное общение, в ходе которого вы можете не только весело провести время, но и узнать что-то важное. Будьте открыты сегодня, этот день не для молчунов!

Козероги

Вас ждут приятные финансовые новости: вам дадут премию или заплатят за работу раньше обещанного. Если вы верите в денежную магию, проведите какой-нибудь ритуал.

Водолеи

Луна в вашем знаке сегодня к вечеру вольется в приятную компанию Марса и Меркурия. Это хороший момент для обдумывания ближайших планов и загадывания желаний.

Рыбы

Вам сегодня стоит покопаться в своих глубоко личных, интимных вопросах и проблемах. Если нужен психолог, доктор или астролог, не откладывайте, записывайтесь!

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