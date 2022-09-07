Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Девам стоит сосредоточиться на карьерном росте, а Стрельцов ожидает приятное общение
Овны
Вам сегодня стоит направить усилия на починку отношений с близкими, друзьями или коллегами. Попробуйте понять, простить, обнять или забыть все плохое!
Тельцы
Вам звезды сегодня помогут разложить по полочкам накопившиеся дела на работе. Возможно, стоит пересмотреть расписание или распределение обязанностей с коллегами.
Близнецы
Вы полны творческих замыслов, романтических мечтаний, мыслей о будущих путешествиях. Не стесняйтесь, делайте сегодня смелые шаги к своим целям.
Раки
Звезды поддержат тех, кто решит погасить долги или поменять свои финансовые привычки. Это хороший день для того, чтобы поставить точку в неприятном денежном вопросе.
Львы
Ищите информацию или ответы на вопросы, которые накопились: сегодня найдется все! Не стесняйтесь обращаться за помощью к незнакомым людям.
Девы
Вам звезды настойчиво советуют бросить все силы на зарабатывание денег и карьерный рост. Совсем скоро Меркурий станет ретро, поэтому поторопитесь: двери закрываются!
Весы
Меркурий в вашем знаке сегодня в ладах с другими планетами. А значит, вы будете легки на подъем и успешны в написании текстов, в переговорах с конкурентами.
Скорпионы
Доверьтесь своей интуиции – сегодня она подскажет вам наилучшие выходы из сложных ситуаций. Если пришло время принять решение о переезде или продаже жилья, можно начинать.
Стрельцы
Вас ждет приятное общение, в ходе которого вы можете не только весело провести время, но и узнать что-то важное. Будьте открыты сегодня, этот день не для молчунов!
Козероги
Вас ждут приятные финансовые новости: вам дадут премию или заплатят за работу раньше обещанного. Если вы верите в денежную магию, проведите какой-нибудь ритуал.
Водолеи
Луна в вашем знаке сегодня к вечеру вольется в приятную компанию Марса и Меркурия. Это хороший момент для обдумывания ближайших планов и загадывания желаний.
Рыбы
Вам сегодня стоит покопаться в своих глубоко личных, интимных вопросах и проблемах. Если нужен психолог, доктор или астролог, не откладывайте, записывайтесь!Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"