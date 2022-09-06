ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрыв прогремел у здания администрации Бердянска в Запорожье

15:27
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Причины выясняются

Взрыв прогремел в центре Бердянска, на подконтрольной ВС России территории Запорожской области. По данным члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, дым поднимается возле здания администрации города.

ВСУ устроили взрыв у оздоровительного центра в Бердянске
Российские силовики предотвратили теракт в Бердянске

"В центре Бердянска недалеко от здания администрации города прозвучал взрыв", - сообщил Рогов в Telegram.

Власти выясняют причину взрыва и подробности происшествия. Уточняются данные о пострадавших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудник следственного комитета осматривает место взрыва
Сотрудник следственного комитета осматривает место взрыва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.