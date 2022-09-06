Взрыв прогремел у здания администрации Бердянска в Запорожье

Причины выясняются

Взрыв прогремел в центре Бердянска, на подконтрольной ВС России территории Запорожской области. По данным члена главного совета администрации региона Владимира Рогова, дым поднимается возле здания администрации города.

"В центре Бердянска недалеко от здания администрации города прозвучал взрыв", - сообщил Рогов в Telegram.

Власти выясняют причину взрыва и подробности происшествия. Уточняются данные о пострадавших.

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