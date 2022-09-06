Ростуризм попросил Путина ввести электронные визы

Это долгожданный для всех механизм, заявили в ведомстве

России необходимо вернуться к вопросу введения электронных виз. Такое мнение во вторник, 6 сентября, высказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Глава ведомства попросила президента России Владимира Путина дать поручение рассмотреть возможность запуска "этого долгожданного всеми механизма".

По словам Догузовой, в России рады всем туристам, в том числе страна будет рада принять гостей из недружественных стран. Глава Ростуризм поддержала инициативу министра иностранных дел Сергея Лаврова, выступившего за диспаритет по отношению к туристам из стран, правительства которых предпринимают в отношении нашей страны недружественные действия.

С учетом этого Догузова попросила президента вернуться к вопросу электронной визы и дать поручение рассмотреть возможность запуска этого механизма, сообщает РИА Новости.

В августе российское правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года, в который вошли более 65 мероприятий. Он предусматривает комплекс мер государственной поддержки отрасли, особое внимание уделено ее цифровому развитию.

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