В Совфеде оценили потери ЕС из-за антироссийских санкций

По словам сенатора Климова, получается "интересная цифра"

Европейский союз с момента ведения санкций против России каждый день с 2015 года теряет около 300 млн евро. Об этом во вторник, 6 сентября, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Сенатор назвал антироссийские санкции незаконными, подчеркнув, что они противоречат международному праву и мировым правилам ведения торговли.

При этом сам Евросоюз несет огромные потери от введенных в отношении России незаконных рестрикций, отметил Климов. Он предложил "умножить с 2015 года на 365 и на 300 миллионов евро", в результате получится "интересная цифра", сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в случае решения запретить въезд российским гражданам в страны Евросоюза потери ЕС могут составить 21 млрд евро. По словам политика, "опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя".

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