Путин оценил выход России из Всемирной туристской организации

Шаг был обоснованным

Выход России из Всемирной туристской организации ООН был обоснованным шагом, убежден российский президент. В то же время, по словам Владимира Путина, в Москве считают, что туризм должен быть вне политики.

"Ключевое направление - укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, мы вышли из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг", - заявил глава государства на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма.

В России понимают, какую огромную роль туризм играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами, подчеркнул Путин. Президент попросил правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций и добавил, что партнеров у страны достаточно, передает ТАСС.

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