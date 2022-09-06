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Путин оценил выход России из Всемирной туристской организации

16:01
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Шаг был обоснованным

Выход России из Всемирной туристской организации ООН был обоснованным шагом, убежден российский президент. В то же время, по словам Владимира Путина, в Москве считают, что туризм должен быть вне политики.

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"Ключевое направление - укрепление позиций России в сфере туризма на международной арене. Вы знаете, мы вышли из всемирной туристической организации, это был обоснованный шаг", - заявил глава государства на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма.

В России понимают, какую огромную роль туризм играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами, подчеркнул Путин. Президент попросил правительство проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций и добавил, что партнеров у страны достаточно, передает ТАСС.

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