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Киевский режим продолжает провокации на Запорожской АЭС

18:06
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Украину даже визит МАГАТЭ не остановил

В течение суток ВСУ 15 раз обстреляли Энергодар и саму станцию. Один из снарядов попал в крышу спецкорпуса, ещё один разорвался вблизи второго энергоблока. Удары наносили с украинских позиций в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнём российские военные подавили украинские подразделения. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.
Песков: Украина нервничает в ожидании доклада МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Взрыв автомобиля в центре Бердянска. В результате теракта пострадал комендант города Артем Бардин. Он госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Дневной обстрел оставил Энергодар на час без электричества. ВСУ перебили ЛЭП в районе атомной станции. Произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения АЭС.

Минувшая ночь для жителей Энергодара опять была бессонной. Примерно в 12 часов ночи ВСУ атаковали здание паспортного стола с помощью беспилотников. Сбросили два кумулятивных снаряда, которые прожигают дыры и попадают внутрь помещений. Пострадала в том числе комната для приема присяги.

Поврежден не только паспортный стол. Снаряды попали в крышу пристройки многоэтажного здания. Взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах.

Сегодня весь мир ждет заявление МАГАТЭ по итогам визита на Запорожскую атомную станцию. Представители миссии обнародуют свою позицию, которую с опаской ждут в Киеве.

Правда, Украину даже визит МАГАТЭ не остановил. Обстрелы крупнейшего ядреного объекта в Европе продолжаются, даже несмотря на присутствие там двух наблюдателей из Испании и Румынии.

Атомная станция, Каховская ГЭС, Антоновский мост в Херсоне - небо над стратегическими объектами прикрывают противовоздушные комплексы. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов "Бук-М3". Подразделения обеспечивают защиту вооруженных сил России от нападения с воздуха.

ПВО совместно с истребительной авиацией сбили три украинских Су-25, 12 беспилотников, перехвачены баллистическая ракета "Точка-У" и 11 снарядов реактивной системы залпового огня "HIMARS".

Киев не оставляет попыток прорвать позиции на Николаево-Криворожском направлении. По подразделениям ВСУ наносятся удары высокоточным оружием, в том числе ракетами большой дальности морского базирования "Калибр".

На Донецком направлении российские войска и ополченцы пресекли все попытки ВСУ перейти в контрнаступление и теперь штурмуют стратегически важные населенные пункты. На финишную прямую выходят строители, восстанавливающие Донбасс. Жители Мариуполя уже оценили скорость и качество работы.

А на мемориале Саур Могила впервые за долгое время вновь зажгли вечный огонь. Возможность чтить память своих героических предков на этих высотах жители Донбасса отстаивали с 2014 года. И отстояли.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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