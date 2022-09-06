На Западе осознали бездейственность санкций против России

В ЕС набирает обороты энергокризис

Действие соглашения об упрощённом визовом режиме для россиян в Шенгенской зоне будет остановлено с 12 сентября - такое решение приняла сегодня Еврокомиссия. Это значит, что визовый сбор вырастет до 80 евро, а время ожидания документов - до 6 месяцев. Кроме того, долгосрочные и многократные визы станут большой редкостью. А уже завтра в ЕС будут обсуждать введение ценового порога на российский газ. Пока еврочиновники придумывают всё новые ограничения в отношении Москвы, простые граждане выходят на протесты из-за резкого падения качества жизни.

Лейпциг, Гамбург, Магдебург. Крупные города Германии захлестнули демонстрации - это та самая горячая протестная осень, обещанная канцлеру Шольцу оппозицией.

"Повышение цен на газ и электричество приведет людей к нищете. Потому что у нас подорожание энергии в три-четыре раза", - говорит организатор протеста Харри Грюнберг.

СМИ - в частности, "Дойче велле" (Deutsche Welle, признана в России СМИ-иноагентом) - пренебрежительно называют протестующих "правыми пророссийскими экстремистами". Но едва ли в желании по-человечески пережить предстоящую зиму есть что-то политически ангажированное. Требования людей понятны и логичны: снизить цены на газ и электричество, запустить "Северный поток – 2", прекратить разоряющие Европу поставки оружия на Украину. Впрочем, оседлать естественное народное недовольство, конечно, пытаются и политики. Призывы выходить на улицы звучат уже из Бундестага.

"Считаю необходимым устраивать митинги и выражать своё несогласие подобным политическим курсом страны. Затеяв экономическую войну против России, правительство Германии загнало себя в тупик. На этом фоне парадоксальным кажется тот факт, что, несмотря на жёсткие штрафные меры, призванные привести Россию к краху, мы по-прежнему требуем от Москвы соблюдения договоров по поставкам газа", - заявил депутат Бундестага от Левой партии Германии Севим Дагделен.

По оценке компании "Голдман Сакс", в Старом свете счета за электроэнергию в начале следующего года увеличатся на два триллиона евро. Это будет рост уже в 200 процентов. А вот России это, наоборот, сыграет на руку. Финские аналитики уже сегодня констатируют: несмотря на санкции и сокращение поставок, Москва стала зарабатывать на экспорте энергоносителей больше прежнего и с февраля получила доход в 158 миллиардов евро. Выход специалисты центра исследований в области энергетики видят в установлении потолка цен на нефть и газ. Западная пресса парирует: не сработает.

"Решение G7 ввести потолок цен на энергоресурсы из РФ — это признание того, что уже введённые санкции не действуют. К тому же, этот удар Запада по российской экономике не станет сокрушительным. Москва наладит экспорт через сети других трейдеров. Кроме того, на долю G7 приходится лишь около 45% общемирового ВВП. Многие крупные страны, в том числе Китай, Индия и Индонезия, не хотят связываться с западной внешней политикой, санкциями и эмбарго", - пишут СМИ.

Кстати, насчет других потребителей. "Газпром" сегодня подписал с китайскими партнёрами соглашение о переходе на расчёты в рублях и юанях при поставках голубого топлива в Поднебесную. Европейцам же компания давно передала "горячий привет", заявив, что не станет продавать газ на нерыночных условиях. Что ожидает в таком случае Старый свет, весьма ярко отобразили петербургские журналисты в своём ролике. О долгой европейской зиме.

Ещё одна неприятная для Запада весть, только касающаяся уже нефти, пришла со встречи представителей стран-экспортеров черного золота. ОПЕК+, вопреки призывам "большой семерки" нарастить добычу, договорились об обратном - сократить её на 100 тысяч баррелей в сутки. Это неизбежно приведет к росту цены. Причиной же такого решения, по словам зампредседателя российского правительства Александра Новака, послужила недальновидная политика западных государств, способствовавшая росту неопределенности на рынке нефти. Примерно то же происходит сейчас и с продовольственным кризисом. Сергей Лавров заявил сегодня об очередных попытках американских и европейских партнёров сорвать "продуктовую сделку", заключённую в Стамбуле:

"Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки".

Итог всего этого неутешительный, причем, не только для голодающих стран Африки. Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей подсчитала: в стране на продуктах экономит уже каждый второй.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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