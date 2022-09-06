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Появились подробности теракта в Бердянске

16:20
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Взрывом ранен комендант города

Взрыв в центре Бердянска в подконтрольной ВС России части Запорожской области власти признали терактом. В результате акции возле здания городской администрации пострадал комендант города.

Взрыв прогремел у здания администрации Бердянска в Запорожье
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"Был взорван автомобиль коменданта города Артема Бардина. В результате подрыва комендант города в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - приводит сообщение пресс-службы администрации города РИА Новости.

По данным городских властей, взрыв повредил также три припаркованных поблизости гражданских автомобиля. В машинах, к счастью, не было людей.

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