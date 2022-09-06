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Названы имена погибших в Кабуле сотрудников посольства России

16:59
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник

МИД России назвал имена сотрудников посольства в Кабуле, погибших в результате теракта 5 сентября. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле входа в консульский отдел дипмиссии.

Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле
Террористы ИГ взяли ответственность за взрыв у посольства России в Кабуле

"Руководство МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 5 cентября 2022 года трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники Посольства России в Кабуле – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич", - сообщило внешнеполитическое ведомство в Telegram.

Утром 5 сентября возле здания российской дипмиссии в Кабуле прогремел взрыв. Афганские власти сообщают о восьми жертвах теракта, число пострадавших оценивается в 15-25 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

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