Стали известны места перекрытия движения на улицах столицы в связи с празднованием Дня города

Временно перекроют участок Тверской улицы

Ряд улиц в центре столицы перекроют с 5 по 12 сентября в связи с мероприятиями ко Дню города. В частности, временно перекроют участок Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда.

Отмечается, что с полуночи 5 сентября до конца дня 8 сентября по одной полосе закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищевском, Газетном и Никитском переулке.

"Также одна полоса в сторону области будет закрыта на участке ул. Тверская от д. 1 на ул. Охотный ряд до д. 16 на ул. Тверская, участок ул. Моховая от д. 15, стр. 1 до ул. Тверская", - говорится в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С 00:01 8 сентября до 8 часов 12 сентября нельзя будет проехать по участку Тверской улицы от Пушкинской площади до Охотного Ряда, по нескольким соседним переулкам. Кроме того, движение ограничат в Театральном проезде. С 00:00 10 сентября до 23:59 11 сентября будут закрыты улица Петровка и примыкающие к ней Рахмановский и Крапивенский переулок, а также улица Неглинная.

10 сентября с 20:30 до 21:30 закроют для проезда площадь Васильевский спуск, улицу Москворецкая, Большой Москворецкий мост, Старую площадь, Китайгородский проезд и участки примыкающих к нему набережных.

Отмечается, что в местах ограничений движения будет временно запрещена парковка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"