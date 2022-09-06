Еврокомиссия отменила упрощенный визовый режим с Россией

ЕК призвала последовать ее примеру и не входящие в шенген страны

Соглашение об упрощенном визовом режиме стран Шенгена с Россией полностью приостановлено. О своем решении объявила Еврокомиссия. Новые меры вступят в силу 12 сентября, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

По новым правилам, странам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут "нести угрозу безопасности" международным отношениям. В настоящий момент у российских граждан находится около миллиона многоразовых шенгенских виз, по данным ЕК, они могут быть пересмотрены.

Еврокомиссия готовит рекомендации по усилению контроля при пропуске россиян через границу. В ЕК надеются, что ее рекомендациям последуют также Болгария, Румыния и другие не входящие в шенгенскую зону страны, передает РИА Новости.

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