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Еврокомиссия отменила упрощенный визовый режим с Россией

17:28
  • вторник
  • 06 сентября 2022

ЕК призвала последовать ее примеру и не входящие в шенген страны

Соглашение об упрощенном визовом режиме стран Шенгена с Россией полностью приостановлено. О своем решении объявила Еврокомиссия. Новые меры вступят в силу 12 сентября, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

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По новым правилам, странам Евросоюза разрешат отказывать в выдаче виз россиянам, которые могут "нести угрозу безопасности" международным отношениям. В настоящий момент у российских граждан находится около миллиона многоразовых шенгенских виз, по данным ЕК, они могут быть пересмотрены.

Еврокомиссия готовит рекомендации по усилению контроля при пропуске россиян через границу. В ЕК надеются, что ее рекомендациям последуют также Болгария, Румыния и другие не входящие в шенгенскую зону страны, передает РИА Новости.

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