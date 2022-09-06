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Второй за день взрыв прогремел в Бердянске

17:39
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Ранее террористы подорвали автомобиль коменданта города

Второй за сутки взрыв прогремел в Бердянске Запорожской области. На этот раз взрывное устройство сработало в районе Слободка подконтрольного ВС России города.

Появились подробности теракта в Бердянске
Взрыв прогремел у здания администрации Бердянска в Запорожье

"В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются", — сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Первый взрыв раздался несколько часов назад в центре Бердянска, возле здания городской администрации. Целью террористов стал автомобиль коменданта города. Артем Бардин госпитализирован в тяжелом состоянии.

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