Миссия МАГАТЭ отчиталась о визите на Запорожскую АЭС

Инспекторы советуют прекратить обстрелы станции

Международное агентство по атомной энергии опубликовало доклад по итогам визита миссии организации на Запорожскую АЭС. МАГАТЭ призывает прекратить обстрелы станции и создать вокруг нее зоны безопасности.

"МАГАТЭ рекомендует прекратить обстрелы на площадке и в ее окрестностях немедленно, чтобы избежать дальнейшего ущерба станции и связанным с ней объектам", — сказано в докладе.

В документе указывается, что вокруг объекта следует создать "зоны безопасности" для предотвращения "ядерного инцидента", который могут вызвать боевые действия. 5 сентября делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. Специалисты агентства зафиксировали факты обстрелов станции и занесли все объекты ЗАЭС в специальные протоколы. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что инспекция носит исключительно технический характер.

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