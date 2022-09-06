США заявили о готовности атаковать Китай из-за Тайваня

Вашингтон намерен усложнить Пекину "агрессивные маневры" против Тайбэя

Соединенные Штаты готовы атаковать Китай в случае его агрессивных действий в отношении Тайваня. Целью ударов станут китайские логистические каналы, заявил американский генерал Клинтон Хайнот.

"В военном конфликте подобной интенсивности тяжело обеспечивать логистическую поддержку", — сказал генерал, выступая на конференции в Атлантическом совете.

По словам Хайнота, сейчас США располагают всеми средствами для остановки логистики Китая. Американские военные сделают все для ее прекращения, чтобы усложнить "агрессивные маневры", направленные против Тайваня, передает РИА Новости.

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