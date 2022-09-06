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Путин провел заседание президиума Госсовета по туризму. Главное

22:10
  • вторник
  • 06 сентября 2022

За последние годы туристическая отрасль показала сильный рост

Сделать путешествия по стране доступными для всех россиян без исключения - такую задачу Владимир Путин поставил на заседании президиума Госсовета, которое прошло сегодня на острове Русский в Приморье. Президент предложил создать круглогодичные курорты и здравницы с качественным сервисом, рассмотреть льготы для турбизнеса, и идею создать единого регулятора отрасли.
Путин одобрил продление программы дальневосточной ипотеки

Считанные секунды и противокорабельная ракета "Оникс" уходит по направлению к цели. Точечным огнем условного противника уничтожает и группа тихоокеанского флота, используя уже зарекомендовавшие себя крылатые ракеты "Калибр".

Масштаб учений "Восток-2022" чувствуется во всем. Задействованы практически все рода войск. Флот. ПВО. Авиация. Артиллерия. Танки. И десятки тысяч военнослужащих. Причем, не только российских. Тут и представители стран, входящих в ОДКБ. И подразделения из государств "ШОС". Таких, как Индия и Китай.

За тем, что происходит на условном поле боя, пристально наблюдают с командного пункта. Сюда же приезжает и верховный главнокомандующий. Перед тем, как оценить ход учений, Путин проводит закрытое совещание с министром обороны и начальником Генштаба. Спустя несколько часов президентский кортеж снова берёт курс на столицу Приморья.

В этот момент на острове Русский уже полным ходом идет подготовка к Госсовету, как раз и посвященному развитию туризма в России. За последние два года эта отрасль показала ошеломительный рост.

Однако это не значит, что все работает, как часы, поясняет президент. Необходимо строить новые морские курорты, в том числе на Дальнем Востоке или в Дагестане. Развивать пешие маршруты. А также уникальные туристические направления, коих в России предостаточно.

"И на первом этапе мы выделили четыре такие территории: Камчатка, Алтай, Байкал и территории Большой Волги. По этим территориям мы предлагаем создать отдельные программы развития туризма", - рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Туристические поездки по стране, говорит президент, должны стать доступны гражданам с самым разным достатком. Впрочем, ждут в России и иностранных гостей. Отвечать на визовую дискриминацию зеркально Москва не планирует.

"Я б не цеплялся за взаимность в данном случае. Я знаю, общий принцип у МИД — принцип взаимности. Здесь, когда речь идёт об обеспечении наших интересов, нам нужно принципы все эти использовать тогда, когда они на пользу идут. Если нам что-то мешает, зачем нам такие принципы?" – говорит Путин.

Но главная ставка все же делается на развитие внутреннего туризма. Его росту способствовали и программы кэшбека, введенные государством. Эта мера продолжит действовать. Льготы останутся и у гостиниц, строительство которых власти продолжат стимулировать. А вот различные бюрократические барьеры и ограничения уйдут в прошлое.

"Прежде всего, мы должны руководствоваться интересами наших граждан. Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разными доходами были доступны путешествия. Чтобы наши граждане могли посещать здравницы, курорты у моря, познакомится с нашими столицами, неповторимой природой. В том числе природой Дальнего Востока", - отметил Путин.

А посмотреть тут действительно есть на что. И даже "тайфун", который в эти дни по касательной накрыл Приморье, не смог испортить впечатления.

Погода сегодня откровенно не баловала многочисленных гостей Владивостока. Однако уже завтра, обещают синоптики, выглянет солнце. На завтра же назначена и основная сессия Восточного экономического форума, в которой примет участие президент.

С модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума Владимир Путин проводит отдельную встречу. А в рамках презентации результатов развития Дальнего Востока с главой государства выходят на связь представители крупнейших предприятий региона, который государство и впредь продолжит поддерживать. В частности, сегодня стало известно, что программа льготной дальневосточной ипотеки будет продлена.

Александр Панюшкин, Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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