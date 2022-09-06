Первые кадровые решения Лиз Трасс вызвали недоумение у британцев

В правительстве будут представители нацменьшинств

Во вторник Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Теперь по поручению королевы Елизаветы II ей предстоит сформировать новое правительство. По данным СМИ, впервые в истории на ключевых постах в кабмине не будет белых мужчин. Главные роли отдадут женщинам и представителям нацменьшинств. Это ещё одно популистское решение в духе предвыборных обещаний Трасс. Вот только громкие заявления так и не нашли отклика у большинства британцев.

Борис Джонсон приехал на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II премьер-министром, а вышел уже простым гражданином. Он больше не глава правительства. Как обычно растрепанный, сегодня Борис выглядел еще и растерянным. Как никак вершина политической карьеры позади. И выше должности уже не будет.

Во главе британского правительства теперь Лиз Трасс. Буквально по следам Джонсона она посетила резиденцию королевы и официально стала премьер-министром. Накануне по результатам голосования Консервативной партии Лиз уверенно обошла экс-министра финансов Риши Сунака.

Лиз Трасс позиционирует себя как "железную леди" и не скрывает, что ее кумир - Маргарет Тэтчер. В правительстве Джонсона Трасс была одним из главных "ястребов" с ярко выраженной антироссийской позицией. А еще прославилась, например, поездкой на танке в Эстонии.

Вещала миру о вторжении на Украину монголов и татар и свято верила, что Ростовская и Воронежская области - это не Россия. Наконец, совсем недавно в интервью на вопрос о "красной кнопке" заявила, что готова применить ядерное оружие. И с этим премьером теперь Британии жить по крайней мере в ближайшее время.

Прежде всего, Трасс пообещала найти выход из энергетического тупика. Но пока первые же ее кадровые решения уже вызвали недоумение в обществе. Например, главой Минздрава станет нынешний министр труда и пенсий Тереза Коффи. Она, как известно, является давней подругой Лиз Трасс, в сети пользователи могут найти множество фотографий Коффи с сигарой и бокалом вина. Пропаганда здорового образа жизни налицо.

А еще, как это модно сегодня, новое британское правительство станет сверхтолерантным. И впервые белых мужчин в нем не будет ни на одном из ключевых постов. Главные министерства при Лиз Трасс будут возглавлять женщины или представители нацменьшинств - чернокожие и индусы. Вроде Кваси Квартенгу, которому прочат пост канцлера казначейства.

А пока Лиз Трасс еще не успела обжиться на Даунинг стрит, с ее новой должностью уже случился казус. Премьер-министр Швеции по ошибке поздравила в соцсети не ту Лиз. Магдалена Андерссон написала слова поддержки некоей Лиз Трассел. А когда опомнилась, удалила твит, но адресат успела прочитать послание и пригласила Андерссон в Англию от своего скромного имени.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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