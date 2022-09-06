Путин одобрил продление программы дальневосточной ипотеки

Президента просили продлить программу до 2030 года

Президент России Владимир Путин поддержал продление программы дальневосточной ипотеки. Глава государства заявил об этом на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Глава региона высказал президенту свои предложения по расширению льготной программы. Путин заметил, что ее срок также продлевается.

Ранее глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обратился к российскому лидеру с просьбой продлить эту программу до 2030 года. А премьер Михаил Мишустин отмечал, что программы семейной, дальневосточной и льготной пользуются высоким спросом среди россиян. Правительство выделяет на них 45,5 миллиарда рублей. Дальневосточная ипотека позволяет получить кредит по льготной ставке 2% на приобретение жилья в Дальневосточном федеральном округе, пишут "Известия".

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