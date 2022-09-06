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ВСУ возобновили обстрел Энергодара

19:57
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Снаряды упали возле подстанции "Луч"

Энергодар снова под обстрелом. По данным городских властей, снаряды падают в жилых кварталах и в районе подстанции "Луч".

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"Каратели ВСУ ведут артиллерийский обстрел Энергодара. Многократным артиллерийским ударам подвергся район трансформаторной подстанции "Луч" и расположенного рядом гаражного кооператива", - сообщила администрация города в Telegram.

Экстренные службы готовы немедленно казать помощь гражданам. Пока данных о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется, сохраняется опасность новых ударов со стороны украинских войск.

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