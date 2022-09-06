Белый дом "окончательно" передумал причислять Россию к спонсорам терроризма

Включение Москвы в эти списки может иметь непредвиденные последствия

Предложение внести Россию в американский список государств-спонсоров терроризма неэффективно. Решение Вашингтона об отказе от такого шага окончательно, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Например... это может серьезно повлиять на возможность доставки помощи в украинские районы", - пояснила пресс-секретарь.

Жан-Пьер уточнила, что внесение России в упомянутый перечень может иметь непредвиденные последствия для Украины и мира. Кроме того, такая мера может оттолкнуть коммерческие и гуманитарные структуры от содействия экспорту продовольствия, приводит заявление пресс-секретаря белого дома ТАСС.

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