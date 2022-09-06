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Власти Запорожья опровергли данные о смерти коменданта Бердянска

21:03
  • вторник
  • 06 сентября 2022

В запорожском городе прогремели два взрыва

Сообщения о смерти коменданта Бердянска Артема Бардина, пострадавшего во время теракта 6 сентября, не подтвердились. Об этом сообщил председатель общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Появились подробности теракта в Бердянске
Второй за день взрыв прогремел в Бердянске

"Слава богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", - написал Рогов в Telegram.

Автомобиль коменданта подорвали 6 сентября в центре города, возле здания военно-гражданской администрации. Артема Бардина госпитализировали в тяжелом состоянии. Повреждения получили три других автомобиля, в которых в тот момент не было людей. Спустя несколько часов в городе прогремел еще один взрыв, подробности пока не сообщаются. Позже появились сообщения о смерти коменданта.

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