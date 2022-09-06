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Зеленский поторговал на Нью-Йоркской бирже

21:38
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Украинский лидер представил участникам "широкомасштабную промокампанию"

Торги на Нью-Йоркской бирже во вторник открылись выступлением украинского президента. Владимир Зеленский выступил перед бизнесменами по видеосвязи, его речь транслировали американские телеканалы.

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"Сегодня мы запускаем широкомасштабную промокампанию по привлечению инвестиций Advantage Ukraine", - заявил Зеленский. Украински лидер обращался к предпринимателям на английском языке.

Зеленский заверил участников торгов, что Украина восстанавливает свою экономику – и это открывает широкие возможности сотрудничества предпринимателям и их компаниям. По словам президента Украины, речь идет о проектах на сотни миллиардов долларов. Речь Зеленского завершилась колокольным звоном, символизирующим начало очередной торговой сессии, передает ТАСС.

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