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США и ЕС резко нарастили импорт алюминия и никеля из России

21:56
  • вторник
  • 06 сентября 2022

Рост за три месяца составил 70%

Логистические проблемы, связанные с ситуацией на Украине, а также намерение лишить Россию значительной части доходов, не помешали Соединенным Штатам и Евросоюзу резко нарастить импорт российских никеля и алюминия. За период с марта по июнь 2022 года закупки этих металлов выросли на 70%, подсчитало агентство Reuters.

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По данным агентства, общая сумма закупок этих металлов у России за указанный промежуток времени составила около 1,98 миллиарда долларов. При этом крупнейшим импортером российского необработанного алюминия остался ЕС.

Агентство Reuters, ссылаясь на статистическую базу данных ООН UN Comtrade, запросило комментарий госдепа США. Представитель госдепартамента не исключил вероятности ввода санкций на российские металлы. В свою очередь, в Еврокомиссии комментировать названные цифры отказались.

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