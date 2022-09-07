Путин отметил позитивное развитие отношений с Мьянмой

Российский лидер встретился с председателем государственного административного совета Мьянмы

Отношения России и Мьянмы развиваются позитивно, объем товарооборота в абсолютных величинах пока скромный, но тенденции хорошие. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства встретился с председателем государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайном на полях ВЭФ.

За первое полугодие 2022 года объем товарооборота в абсолютных величинах между Россией и Мьянмой вырос в 2,4 раза, отметил Путин.

Мин Аун Хлайн, в свою очередь, заявил, что Путин обеспечивает стабильность во всем мире, а "Россия стала, можно и так сказать, на первом месте в мире", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Мьянма является "добрым, дружным, давним партнером в АТР", добавив, что государства связывает "не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки".

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