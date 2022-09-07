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Трасс созвонилась с Зеленским и Байденом

08:38
  • среда
  • 07 сентября 2022

Новый премьер Великобритании заверила Украину в поддержке

Лиз Трасс сделала первые рабочие телефонные звонки в качестве премьер-министра Великобритании. Политик поговорила с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом.
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В беседе с Зеленским Трасс подтвердила поддержку Лондоном Киева и заявила, что с нетерпением ждет сотрудничества. Новый британский премьер приняла приглашение Зеленского посетить Украину и пообещала, что приедет туда в скором времени.

В разговоре с Байденом Трасс подтвердила готовность углублять сотрудничество между двумя странами, в том числе по противодействию России в связи с украинским конфликтом.

Также стороны обсудили решение проблем, создаваемых Китаем, предотвращение приобретения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ухудшение российско-британских отношений после избрания Лиз Трасс премьер-министром Великобритании исключить нельзя. Официальный представитель Кремля напомнил, что прежние заявление Трасс "были агрессивными в наш адрес, недружественными и неконструктивными".

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