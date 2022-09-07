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Постпред России при ООН допустил отказ от продления "зерновой сделки"

09:18
  • среда
  • 07 сентября 2022

Соглашение не работает для российской стороны

Россия может отказаться от продления "продовольственной сделки", поскольку ее не устраивает реализация положений по вывозу российского зерна и удобрений. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Стамбул отчитался о первом месяце "продуктовой сделки"

Дипломат заявил, что "нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной", до сих пор ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт.

Небензя напомнил, что "зерновая сделка" была заключена в июле на четыре месяца — значит, срок ее действия истечет в ноябре.

Постпред отметил, что сам не участвует в переговорах по сделке и ее продлению, однако "учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва продолжает работу с ООН по доступу российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Однако достижению результата препятствует позиция коллективного Запада, который не выполняет собственные обещания и не принимает решение об исключении санкций, препятствующих доступу российского продовольствия на мировые рынки.

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