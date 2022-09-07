Постпред России при ООН допустил отказ от продления "зерновой сделки"

Соглашение не работает для российской стороны

Россия может отказаться от продления "продовольственной сделки", поскольку ее не устраивает реализация положений по вывозу российского зерна и удобрений. Об этом рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Дипломат заявил, что "нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной", до сих пор ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт.

Небензя напомнил, что "зерновая сделка" была заключена в июле на четыре месяца — значит, срок ее действия истечет в ноябре.

Постпред отметил, что сам не участвует в переговорах по сделке и ее продлению, однако "учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва продолжает работу с ООН по доступу российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Однако достижению результата препятствует позиция коллективного Запада, который не выполняет собственные обещания и не принимает решение об исключении санкций, препятствующих доступу российского продовольствия на мировые рынки.

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