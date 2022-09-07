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Тела погибших туристов вывезли с Ключевской Сопки

08:57
  • среда
  • 07 сентября 2022

Погибли девять человек

Эвакуация тел погибших туристов и гида со склона вулкана Ключевская Сопка на Камчатке завершена. Об этом рассказали в среду, 7 сентября, в пресс-службе регионального правительства.
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Как уточнили в администрации Камчатского края, утром среды спецборт вылетел к вулкану, пилоты подняли машину на высоту 4 158 м, и в два захода забрали тела погибших и доставили их в населенный пункт.

Затем пилоты вновь поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции, сообщает ТАСС.

3 сентября десять туристов из семи российских регионов и два гида начали подъем на самый высокий активный вулкан Евразии — Ключевскую Сопку. Достигнув высоту в четыре тысячи метров, несколько человек сорвались в пропасть. По данным Следственного комитета, погибли девять человек.

Из-за сложных погодных условий и большой высоты спасателям пришлось предпринять несколько попыток добраться до выживших людей. 6 сентября удалось эвакуировать со склона вулкана троих выживших.

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