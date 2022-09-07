Мантуров подтвердил продление параллельного импорта

Механизм будет работать и в 2023 году

Механизм параллельного импорта в России будет продлен на 2023 год. Об этом в среду, 7 сентября, рассказал вице-премьер, глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам Мантурова, соответствующее решение уже подготовлено, поскольку российские власти заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке.

Формат продления механизма зависит от того, "как будет складываться ситуация с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции", заявил министр.

При этом уточняя сроки действия механизма, Мантуров заявил, что "что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится", сообщает ТАСС.

Ранее в Минпромторге заявили, что схема параллельного импорта будет отменена по ряду групп товаров, которые будут в достаточном количестве производиться в России. Денис Мантуров напомнил, что решение о легализации параллельного импорта было принято "осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок", однако это временная мера.

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