Индия якобы подает обнадеживающие Запад сигналы

Власти Индии посылают обнадеживающие сигналы, свидетельствующие об их открытости идее введения потолка цен на российскую нефть. Такое заявление сделал во вторник, 6 сентября, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

По утверждению политика, хотя Индия исторически имеет тесные связи с Россией и не присоединилась к санкциям, она оставалась открытой к идее присоединиться к мерам о введении потолка цен.

Адейемо заявил в интервью Bloomberg, что потолок цен на российскую нефть будет выгоден и тем государствам, которые не присоединятся к этой мере, поскольку дадут рычаг для воздействия на переговорах и помогут в конечном счете добиться снижения цены.

При этом официально власти Индии не подтверждали готовность примкнуть к предлагаемому Западом лимитированию цен на российскую нефть.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия дорожит многовековой историей российско-индийской дружбы, а взаимодействие Москвы и Нью-Дели — политическое, гуманитарное или торгово-инвестиционное — носит самоценный характер и не зависит от колебаний международной конъюнктуры.

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