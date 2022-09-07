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Минфин США допустил участие Индии в лимитировании цен на нефть из России

10:01
  • среда
  • 07 сентября 2022

Индия якобы подает обнадеживающие Запад сигналы

Власти Индии посылают обнадеживающие сигналы, свидетельствующие об их открытости идее введения потолка цен на российскую нефть. Такое заявление сделал во вторник, 6 сентября, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
"Семерка" вводит потолок цен на российскую нефть. Главное

По утверждению политика, хотя Индия исторически имеет тесные связи с Россией и не присоединилась к санкциям, она оставалась открытой к идее присоединиться к мерам о введении потолка цен.

Адейемо заявил в интервью Bloomberg, что потолок цен на российскую нефть будет выгоден и тем государствам, которые не присоединятся к этой мере, поскольку дадут рычаг для воздействия на переговорах и помогут в конечном счете добиться снижения цены.

При этом официально власти Индии не подтверждали готовность примкнуть к предлагаемому Западом лимитированию цен на российскую нефть.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия дорожит многовековой историей российско-индийской дружбы, а взаимодействие Москвы и Нью-Дели — политическое, гуманитарное или торгово-инвестиционное — носит самоценный характер и не зависит от колебаний международной конъюнктуры.

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