Кот Ларри посочувствовал королеве из-за смены премьер-министра

В аккаунте, который ведется от имени обитателя резиденции премьера, появилась едкая запись

Жителям Соединённого Королевства наши поздравления (или соболезнования?) с новым премьер-министром. Они поздравления принимают неохотно и восторгов от того, что Элизабет Трасс сменила Бориса Джонсона, не выказывают. Получив ключи от королевства, Трасс направилась в резиденцию на Даунинг-стрит. Толпа встречала свистом и криками.

Британцы не были бы британцами, если бы крепко не держались за традиции. Так, публикации кота Ларри, самого стабильного обитателя резиденции премьер-министра, регулярно появляются в соцсетях.

"Если вы думаете, что у вас тяжёлый день, подумайте о королеве. У неё должна быть встреча с Борисом Джонсоном, потом у неё встреча с Лиз Трасс", - "пишет" кот.

Ни премьерский кот, ни рядовые жители Британии явно не печалятся об уходе Джонсона, но и появление Элизабет Трасс на высоком посту вызывает у них лишь едкие комментарии. На ситуацию откликаются карикатурами, где ключевые слова – инфляция, рецессия, энергетический кризис. Его Лиз Трасс уже пообещала победить неким таинственным образом. На родине Гарри Поттера всякое возможно. А вот диалог двух бомжей:

– Ты как оказался в нищете? Игромания? Наркотики?

– Свет забыл выключить…

Британская пресса уже ждёт новых назначений. Алкогольный шлейф после Бориса Джонсона, кажется, ещё не выветрился из резиденции премьер-министра, а тут газеты "Индепендент" и "Гардиан" выступили с сенсацией: пост министра здравоохранения в новом кабинете министров может достаться давней подруге Лиз Трасс. Ее зовут Тереза Коффи. Рядом с таким министром сам Борис Джонсон с его стаканом пива выглядит как хилое дитя.

Впрочем с такими ценами на электричество, а в октябре обещают рост на 80 процентов, какая разница, кто какой министр. И кто премьер у них в Британии.

Глава кабинета министров Швеции Магдалена Андерсон поздравила в соцсети с избранием на пост британского премьера некую Лиз Трассел, никакого отношения к политике не имеющую. Та ответила: приезжайте и не забудьте фрикадельки. Один премьер, другой премьер. Какая разница. У каждого в действительности всё не так как на самом деле.

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