Эксперт Юшков: введение Западом потолка цен на российскую нефть остановит торговлю

Россия свою позицию уже обозначила

Что бы ещё такое запретить России? Это сейчас основная забота Еврокомиссии. Во вторник она решила приостановить действие соглашения об упрощённом визовом режиме для россиян в Шенгенской зоне с 12 сентября. Визовый сбор вырастет до 80 евро, время ожидания документов - до полугода. При этом внутриевропейские проблемы, которые растут как снежный ком, высокие чиновники, вопреки всякой логике, пытаются решать, опять же, путем новых ограничений в отношении нашей страны. В среду в ЕС обсудят введение ценового порога на российский газ. Простые граждане, с ужасом разглядывающие платежки за ЖКХ, этой логики не понимают, и выходят с протестами из-за резкого падения уровня жизни.

Действия западных чиновников в отношении российских нефти и газа с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве России.

"Страны западного мира, которые инициировали, по сути, санкции против России, они делают это для того, чтобы Россия экспортировала как можно больше нефти. Об этом говорила еще министр финансов США: если Россия не экспортирует, цены поднимаются, и нам самим, американцам, плохо. Поэтому они придумали такую схему: давайте России разрешим экспортировать, но пусть все платит за нефть мало. Мы видим, что абсолютно все отрасли экономики вступают в конфликт, и газовая сфера не исключение, и в этом плане она становится инструментом давления сторон друг на друга. И по нефти, и по газу все попытки установить некий потолок цены приведут к остановке торговли. По нефти Россия уже четко сказала, что не будет поставлять нефть в те страны, которые попытаются их ввести. По газу еще более простая ситуация. "Газпром" просто будет говорить: "Товарищи, есть контракты, в них прописана формула ценообразования. Будьте добры, заплатите. Если вы вместо 2 тысяч долларов пришлете 200, то мы просто будем считать, что вы не заплатили, и следующую партию газа вам не поставим", - заявил Юшков.

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