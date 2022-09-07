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Минобороны показало кадры работы РСЗО "Град"

08:52
  • среда
  • 07 сентября 2022

Они нанесли массированные удары по позициям противника

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Град" в ходе спецоперации по защите республик Донбасса.

Наши военные нанесли массированные артиллерийские удары по позициям украинских радикалов ночью. Уничтожены несколько  командных пунктов неонацистов. После этого расчёты РСЗО оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь боевиков и произвести перезарядку орудия. Следующего приказа артиллеристы ждут уже с полным боекомплектом.

"Мы находимся здесь с начала проведения специальной военной операции. Расчёты батареи сплочены, и работа доведена, в прямом смысле, до автоматизма. Получаем координаты, выезжаем на огневые позиции, отрабатываем. Огонь корректируем по средствам беспилотных летательных аппаратов", - Егор, командир боевой машины БМ-21 "Град".

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