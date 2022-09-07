В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Военнослужащие проявляют мужество и отвагу

Младший сержант Виктор Дорохов во время переправы через реку обеспечил устойчивую радиосвязь между подразделениями наших военных. Система связи, грамотно организованная младшим сержантом, позволила обеспечить безопасное перемещение российских войск и выбить противника с занимаемых позиций.

Расчёт артиллерийского орудия под командованием сержанта Ильи Алагашева выполнял задачи по уничтожению позиций националистов. Благодаря грамотному руководству сержанта и профессиональным действиям артиллеристов подавлены огневые средства противника, уничтожено одно орудие и не менее восьми неонацистов.

Старший сержант Евгений Вагнер - командир самоходного артиллерийского орудия - участвовал в освобождении одного из населённых пунктов. Во время боя Евгений обнаружил несколько малоразмерных дронов, с помощью которых противник вёл разведку и уничтожил их огнём из пулемёта.

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