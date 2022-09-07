Путин заявил о стабилизации экономической ситуации в России

Инфляция по итогам года составит 12%

Во Владивостоке открылось пленарное заседание Восточного экономического форума. В этом году его тема - "На пути к многополярному миру". В форуме принимают участие представители почти семи десятков государств, главы российских регионов и члены правительства, представители бизнес-сообщества.

К собравшимся обратился Владимир Путин. В своем выступлении президент отметил возрастающую роль стран Азиатско-Тихоокеанского региона в мировой политике и экономике, а также высказался о ситуации в российской экономике. По его словам, экономическая ситуация стабилизировалась. Тем не менее, проблемы остаются, часто они связаны с поставками из-за рубежа.

"Да, в целом экономическая ситуацию стабилизировалась, однако, конечно, мы видим и проблемы в ряде отраслей и регионах, на отдельных предприятиях в стране, особенно на тех, которые были завязаны на поставки из Европы или поставляли туда свою продукцию", - сказал Путин.

Президент также рассказал, что инфляция в России на данный момент составляет 14%, но по итогам года опустится до 12%. Кроме того, уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме - меньше 4%.



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