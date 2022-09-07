Путин: вывезенное с Украины зерно ушло в Европу вместо бедных стран

Страны Европы ведут себя как колонизаторы

Почти все вывезенное с Украины зерно получили европейские страны. В беднейшие страны ушло только два суда с зерном из 87. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По мнению главы государства, необходимо подумать о введении ограничений на направления вывоза украинского зерна. Этот вопрос Путин намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают их обманывать", - сказал Путин.

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