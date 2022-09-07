Путин: Россия из-за спецоперации на Украине ничего не потеряла

Но укрепила суверенитет

Россия "ничего не начинала с точки зрения военных действий" на Украине, а пытается их закончить. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам президента, военные действия на Украине идут с 2014 года, когда там произошел евромайдан.

"Мы ничего не начинали, а пытаемся только закончить. Все наши действия направлены на помощь людям, которые проживают в Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца", - заявил Путин (цитата по РИА Новости).

Путин добавил, что Россия ничего не потеряла и не потеряет в результате проведения специальной военной операции. Напротив, она укрепила свой суверенитет.

"Я думаю, что ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение - укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

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