ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников

Задержания прошли в 40 регионах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с коллегами из Министерства внутренних дел задержали в 40 регионах России более 90 подпольных оружейников, изъято почти 350 единиц огнестрельного оружия. Об этом в среду, 7 сентября, рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве уточнили, что также изъято более 41 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 46 800 патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

Среди изъятого имеются 28 гранатометов, три огнемета, пусковая установка с противотанковыми ракетами.

В результате операций ФСБ и МВД прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, сообщает ТАСС.

Российские правоохранительные органы продолжают бороться с нелегальным оборотом оружия. Ранее была пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

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